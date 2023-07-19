Тернополянин воював проти ЗСУ

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно уродженця Тернополя, бойовика так званої «Народної дружини «ЛНР», обвинуваченого у діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Розслідуванням встановлено, що тернополянин, який переїхав до Луганська, 5 листопада 2015 року вступив до складу підрозділу силового блоку терористичної організації «ЛНР» та перебував на посаді охоронця штабу терористичної групи «Народна дружина» до жовтня 2019.

Бойовик під псевдонімом «Дрозд» брав участь у веденні бойових дій проти військовослужбовців Збройних Сил України, патрулюванні тимчасово окупованої території Луганської області, чергуванні на блокпостах, охороні штабу терористичної групи «Народна дружина» терористичної організації «ЛНР» й незаконно утримував у вказаному штабі громадян України-патріотичних жителів Донбасу. Також він залякував фізичною розправою та завдавав побоїв працівникам окупованих підприємств, які брали участь у акціях громадянської непокори.

На даний час обвинувачений переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Луганської області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України в області.