Тернополянин заплатив 38 тисяч гривень за несправну автозапчастину

Черговою жертвою шахрайства став місцевий житель. Як повідомив потерпілий, оголошення про продаж автоматичної коробки передач до транспортного засобу побачив на одному із сайтів.

Чоловік зв’язався із продавцем, погодився на повну оплату за товар та перерахував на вказані банківські картки 38000 гривень. Бажану автозапчастину заявник отримав, проте вона виявилася несправною. Після цього зв’язатися із продавцем потерпілий вже не зміг.

За даним фактом працівники поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Поліцейські нагадують жителям міста, що післяоплата – безпечний спосіб покупки, бо товар можна оглянути і лише після цього оплатити.