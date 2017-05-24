Сергій Притула заспівав! І став хрещеним батьком гурту “Клей Угрюмого”

“Клей Угрюмого” записали новий літній трек – “Я на неї запав”, – який має стати посібником для всіх пікаперів-початківців. Що треба робити, щоб уникнути амурних факапів та звабити обрану красуню? Як не стати лузером в очах коханої дівчини?

Відповіді на всі ці питання є у новому синглі хлопців з гурту “Клей Угрюмого”, який, до речі, написаний на зовсім новій мові – Ukraineglish. Ми ж типу однією ногою вже у Європі. Тому вчимо англійську поки не пізно!

А щоб спіч самопроголошених мачо виглядав більш вагомим, “Клей” запросили до свого тандему людину, яка точно знає, як підкорити серця всієї жіночої половини України, – Сергія Притулу. Як хлопцям вдалося вмовити Притулу на такий трохи крейзі експеримент, залишиться загадкою для тих, хто не знає, що в нашій країні все вирішує кумівство!

“Все просто! Мій кум, продюсер хлопців з “Клею”, якось запропонував записати спільний трек! А куми для мене – то святе! Сказано – зроблено! ” – прокоментував свій вокальний дебют Сергій.

Ось так, дякуючи хрещеному сину, вся країна почує як Притула співає!

Lyric Video «Клей Угрюмого» feat. Сергій Притула «Я на неї запав»: