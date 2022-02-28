Тероборона ЗСУ оприлюднила алгоритм дій під час організованого спротиву
Представники територіальної оборони закликали населення захищати свої кордони. Усім захисникам розповіли як діяти:
- Виставити дозори аби бачити рух колон.
- Збирати інформацію про напрямок руху і в будь-який спосіб перекривати дорогу.
- Підірвати мости або заблокувати вантажним транспортом рух.
- Коли колона зупиниться – закидайте її коктейлями Молотова та вогнем зі стрілецької зброї.
- Полонених записувати на відео для деморалізації. Можна вести трансляції в соцмережах для підбадьорення побратимів.
- Жінкам та підліткам можна розвішувати плакати загрожуючого змісту: “Вас тут чекає тільки смерть” тощо.