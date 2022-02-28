14:00 | 28.02.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Тероборона ЗСУ оприлюднила алгоритм дій під час організованого спротиву

marta 0 Views Прокоментуй!

Представники територіальної оборони закликали населення захищати свої кордони. Усім захисникам розповіли як діяти:

  1. Виставити дозори аби бачити рух колон.
  2. Збирати інформацію про напрямок руху і в будь-який спосіб перекривати дорогу.
  3. Підірвати мости або заблокувати вантажним транспортом рух.
  4. Коли колона зупиниться – закидайте її коктейлями Молотова та вогнем зі стрілецької зброї.
  5. Полонених записувати на відео для деморалізації. Можна вести трансляції в соцмережах для підбадьорення побратимів.
  6. Жінкам та підліткам можна розвішувати плакати загрожуючого змісту: “Вас тут чекає тільки смерть” тощо.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *