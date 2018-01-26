Тесть Насірова хоче рейданути тернопільське підприємство

Сьогодні, 25 січня, на тернопільське підприємство “Техномістбуд холдинг” у с.Острів було здійснено атаку. Про це йдеться на сторінці Рада бізнесу Тернопілля у мережі Фейсбук.

За словами члена ГС “РБТ”, юриста Володимира Левковича, представники фірми, що входить в найбільшу будівельну корпорацію «Альтіс-холдинг», що належить тестю Насірова, вдерлися на підприємство “Техномістбуд”, вдарили сторожа, намагаються вивезти техніку. Київські виконавці мають на руках документи на абсолютно іншу фірму – не “Техномістбуд”, а “Тернопільмостобуд”.

Члени “Ради бізнесу Тернопілля”, представники громадських організацій Тернополя ТОВО “Автомайдан” та Правий сектор, а також юристи, прибули на місце інциденту. Виконавці розповіли, що на території “Техномістбуду” знаходиться арештована та оголошена у розшук техніка “Тернопільмостобуду”. Проте, звідки вони це достеменно знають, не пояснювали. Коли ж почепили на евакуатор транспортний засіб, вартістю понад 3 млн грн, присутня громадськість заблокувала рух евакуатора (див. відео)



І лише після приїзду власника підприємства та юриста, самоуправство (а саме вивіз техніки вартістю понад 3 млн грн при зазначеному у документах боргу 1,8 млн грн), вдалося тимчасово зупинити. Після усних домовленостей тернополян із керівництвом київських виконавців, було погоджено, що 26 січня будуть надані та складені відповідні документи шодо законного вирішення сьогоднішнього візиту непроханих гостей на “Техномістбуд”.

До слова, власник тернопільського підприємства пан Левкович та його син Володимир уже давно протистоять крупному монополісту на ринку будівництва – фірмі тестя усім відомого Романа Насірова. З цього приводу тернополяни неодноразово надавали документи в НАБу.

Тому сьогоднішніх “гостей” повязують саме зі своєю активною позицією.

Детальніше про методи тестя Насірова у статті