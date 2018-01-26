Чеський культурно-освітній осередок створять при Тернопільському національному технічному університеті

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя відвідала Луція Ржегоржікова, директор Чеського центру у Києві та другий секретар Посольства Чеської Республіки.

Під час зустрічі з ректором професором Петром Яснієм було обговорено можливості розвитку чесько-українських відносин у галузі освіти та культури, а саме відкриття курсів з вивчення чеської мови, програм подвійних дипломів з університетами Чехії, проведення культурних заходів.

Цього року за даними Чеського центру вже більше 150 осіб здали сертифіковані іспити з чеської мови та понад 50 студентів продовжили навчання у чеських університетах. Як було наголошено на зустрічі, розширення мовних компетенцій молодих фахівців дозволяє отримати кращі умови на ринку праці.

У ході візиту пані Луція також ознайомилась з експозицією музею Івана Пулюя, дізналась про цікаві й маловідомі факти із життя видатного вченого, фізика, електротехніка, авторитетного експерта з проектування й будівництва електростанцій та електричних мереж, науковий потенціал якого найбільш повно реалізувався у Празі.

Сторони висловили щирі сподівання на якнайшвидше створення чеського культурно-освітнього осередку при Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.