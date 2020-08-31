На Тернопільщині жарка погода встановила історичний рекорд

Як повідомили «Погляду» в обласному центрі з гідрометеорології минулої доби спостерігалася жарка та суха погода з максимальними температурами повітря вчора вдень 32 – 33 градусів тепла.

Як наслідок, в м. Тернополі, за даними спостережень з 1945 по 2019 рік, був перекритий історичний максимум температури повітря на цю добу та становив +32,6о.

На найближчу добу, з 21.00 год. 31 серпня до 21.00 год. 1 вересня, прогноз погоди наступний:

хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град. ;

вітер північний з переходом на південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с;

температура вночі 13 – 18º, вдень 23 – 28º тепла.