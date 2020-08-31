Освітній простір “Бруньки” набирає діток у садочок та студію раннього розвитку

Освітній простір “Бруньки” здійснює донабір діток у садочок на адаптаційний період. Маємо 2 місця у молодшу групу (3-4 роки) та 3 місця у старшу групу (5-6 років). Оскільки групи маленькі (10 діток), адаптацію проводимо лагідним методом через індивідуальну роботу з батьками та діточками.

Детальніше про садочок можна дізнатися ТУТ.

Також формуємо групи у студію раннього розвитку: 1-2 роки та 2-3 роки. Програма розвитку малечі за наставницькою програмою Ірини Кужель “Вчимося дорослішати правильно”. На заняттях дітки розвиватимуться фізично, інтелектуально, емоційно та психологічно: дрібна моторика, дихальні гімнастики, розвиток уваги та пам’яті, музичні хвилинки та допомога батькам.

Заняття проходять у будні дні. Розклад та умови можна дізнатися за тел. 067 97 99 448