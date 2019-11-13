Чи можна заробити на фрілансерстві?

Сучасні молоді люди після завершення навчання в школі чи університеті починають активно шукати собі роботу. Хтось мріє здобути практичні навички та розвиватись у визначеній сфері діяльності, а комусь просто потрібно почати заробляти власні кошти. Вимоги щодо вакансії та умов працевлаштування змінились. Якщо раніше люди були готові працювати протягом повного робочого дня, з визначеними часовими межами та знаходитись постійно в офісі, зараз потреби молодих кадрів змінились. Якщо провести опитування серед молоді, то можна побачити, що багато з них мріє про наступне:

1. Вільний робочий графі (чи гнучкий).

2. Можливість віддаленої роботи.

3. Можливість працювати власне на себе.

Останній критерій став надто розповсюдженим після активного розвитку сучасного капіталізму. Люди почали розуміти, що їм набагато вигідніше працювати вільно, надаючи свої послуги і отримувати прямий прибуток. Дехто згодом розвиває таку діяльність до масштабів власного бізнесу. Термін самостійного працевлаштування називається флірансерством. Знайти собі підробіток в сучасному світі не так важко. В даному випадку левову частку переваг подарував саме інтернет. Ресурс Кабанчик дає можливість розмістити свою пропозицію, як спеціаліста в окремій сфері діяльності та знаходити таким чином клієнтів, що користуються цим же сервісом.

Переваги і недоліки фрілансерства

Вільний режим роботи власне на себе має низку своїх переваг та недоліків. Великим плюсом є те, що людина та її дохід буде залежати майже виключно від неї. По суті, кількість зусиль, витрачених на професійний розвиток, набуття певних навичок та саморекламу визначатимуть майбутній успіх, а отже і дохід. При цьому, самостійно важко спрогнозувати реальну кількість можливих клієнтів на початкових стадіях такої діяльності.

Перерозподіл отриманих коштів від наданих послуг в такому випадку відбувається з врахуванням власних побажань та потреб. Але при цьому необхідно бути досить самоорганізованою людиною, котра може керувати власним часом та ресурсами.

Важливо також розуміти, що таке вільне працевлаштування на певному етапі не передбачає жодної офіційної реєстрації. Тому про компенсацію доходу у вигляді пенсії (якого не буде без офіційного оформлення) необхідно думати одразу. В такій справі багато чого залежатиме від власного іміджу, який досить важко заробити та легко втратити.