ТНЕУ закупив для потреб тернополян два апарати штучної вентиляції легень

Сьогодні адміністрація та профспілковий комітет Тернопільського національного економічного університету разом із членом Наглядової ради ТНЕУ передали головному лікарю Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги Ярославу Чайківському два апарати штучної вентиляції легень фірми Draeger.

Медичне обладнення придбане за кошти колективу університету для потреб жителів міста Тернополя. Тільки спільними зусиллями, об’єднуючись в добрих намірах та з особистою відповідальністю за долю кожного, ми зможемо подолати коронавірус. Не будьмо байдужими, а будьмо – свідомими!

Автор: Відділ інформації та зв’язків з громадськістю ТНЕУ