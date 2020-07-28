ТНМУ серед лідерів поміж медичних вишів у рейтингу Webometrics

Оприлюднено черговий рейтинг університетів світу Ranking Web of Universities (Webometrics) – за липень 2020 року. Рейтинг складає Лабораторія кіберметрики («Cybermetrics Lab») Національної дослідницької ради Іспанії («Spanish National Research Council», CSIC) при Міністерстві науки та інновацій Іспанії. Розробники оприлюднюють його двічі на рік – у липні та у січні.

У новій версії рейтингу Тернопільський національний медичний університет посів друге місце серед медичних вишів України та чотирнадцяте серед 317 ЗВО нашої країни. Зазначимо, що порівняно з результатами Ranking Web of Universities у січні 2020 року ТНМУ покращив національний результат на 13 позицій (27 місце) та на 18 позицій порівняно з показниками у липні 2019 року (32 місце). Значно покращилися і показники загальносвітової позиції ТНМУ у Webometrics. Порівняно з січневими результатами наш університет піднявся на 1053 сходинок вище, а порівняно з минулорічним у липні – на 1497 сходинок.

Рейтинг Webometrics оцінює більше 24 тисяч вишів світу (в тому числі й 320 українських) та укладається з 2004 року однією з найбільших наукових установ Європи – Національною дослідницькою радою Іспанії.

Головною метою рейтингу є сприяння академічної присутності в Інтернеті, підтримання відкритого доступу для значного збільшення передачі наукових і культурних знань в університетах світу.

Для того, щоб досягти цієї мети, публікація рейтингів є одним з найбільш потужних і ефективних інструментів для запуску і консолідації процесів зміни в наукових колах, підвищення прихильності науковців і створення вкрай необхідних у ХХІ сторіччі довгострокових стратегій. За Web-показниками оцінюють діяльність університетів, з урахуванням його заходів та їх актуальності і впливу. Web-присутність повинна бути надійним дзеркалом університету.

При визначенні позиції університету в рейтингу розробники враховують такі показники:

Presence (присутність) – кількість сторінок у домені установи (враховуються всі піддомени та типи файлів) відповідно до даних Google (5%).

Visibility (видимість) – кількість зовнішніх джерел, які містять зворотні посилання на веб-сторінки університету, яка розраховується за допомогою сервісу аналізу зовнішніх посилань Ahrefs.com та системи аналізу посилань для пошукової оптимізації та маркетингу в Інтернеті Majestic (50%).

Transparency (or Openness) (прозорість або відкритість) – кількість цитат топ-авторів установи за Google Scholar Citations (цього разу внесено зміни – до уваги беруть топ-110 авторів, виключаючи першу десятку) (10%).

Excellence (or Scholar) (якість або науковість) – кількість статей науковців, які працюють в університеті, що входять до кращих 10% найбільш цитованих у 26 дисциплінах за розрахунками Scimago за 2013-2017 рр. (35%).

За твердженням авторів, рейтинг Webometrics, за допомогою незалежних веб-індикаторів та науково обґрунтованій моделі опосередковано оцінює усі аспекти діяльності вишу: наукову, навчальну, культуру, соціальну, спортивну тощо. Це відрізняє цей рейтинг від інших Інтернет-рейтингів.