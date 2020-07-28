16:32 | 28.07.2020
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Новини Тернополя 

Імунітету складно: в лікарні Тернополя у 9 випадках ІФА-тест на COVID показав позитивний результат

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Триває ІФА-тестування НП “Тернопільської комунальної міської лікарні №2”. Про це повідомляють у медичному закладі.

За минулий тиждень, з 21 по 24 липня, тестування на виявлення комплексу антиген-антитіло до COVID-19 методом ІФА проведено 143 працівникам з числа адміністрації, лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу.

«» У дев’ятьох випадках виявили позитивний результат, що свідчить про наявність напруженості імунітету до COVID-19.

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