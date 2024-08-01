ТНМУ запрошує на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу осіб з медичною освітою

Указом Президента України від 26 липня 2024 року внесено зміни до положення про військову службу в ЗСУ. Відтепер всі громадяни України з освітою магістра медичної спеціальності мають змогу навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби на кафедрі медицини катастроф та військової медичних вишів, в тому числі і в ТНМУ. Це дає можливість отримати військове звання молодшого лейтенанта запасу.