ТНМУ запрошує на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу осіб з медичною освітою
Указом Президента України від 26 липня 2024 року внесено зміни до положення про військову службу в ЗСУ. Відтепер всі громадяни України з освітою магістра медичної спеціальності мають змогу навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби на кафедрі медицини катастроф та військової медичних вишів, в тому числі і в ТНМУ. Це дає можливість отримати військове звання молодшого лейтенанта запасу.
Бажаючі навчатися за цією програмою подають заяву на ім’я голови відбіркової комісії разом з копіями таких документів:
військово-облікового документу (військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного);
ідентифікаційного коду;
паспорта (ID-картки) та витяг про реєстрацію місця проживання або (стор. 1, 2, 3, 11 – старого взірця);
диплома про вищу освіту та додатка до нього;
сертифікату лікаря-спеціаліста.
Форма навчання змішана (дистанційна та денна).
Термін навчання 4 місяці.
Початок навчання орієнтовно з 02.09.2024 року.
За додатковою інформацією звертатися:
Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини –
Віктор Лотоцький
моб. тел.– 0687620801
e-mail – lototskyy@tdmu.edu.ua
або
Юрій Слюсаренко
моб. тел.–0673527608
e-mail – slyusarenko@tdmu.edu.ua