16:48 | 1.08.2024
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ТНМУ запрошує на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу осіб з медичною освітою

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Указом Президента України від 26 липня 2024 року внесено зміни до положення про військову службу в ЗСУ. Відтепер всі громадяни України з освітою магістра медичної спеціальності мають змогу навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби на кафедрі медицини катастроф та військової медичних вишів, в тому числі і в ТНМУ. Це дає можливість отримати військове звання молодшого лейтенанта запасу.

Бажаючі навчатися за цією програмою подають заяву на ім’я голови відбіркової комісії разом з копіями таких документів:
✅військово-облікового документу (військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного);
✅ідентифікаційного коду;
✅паспорта (ID-картки) та витяг про реєстрацію місця проживання або (стор. 1, 2, 3, 11 – старого взірця);
✅диплома про вищу освіту та додатка до нього;
✅сертифікату лікаря-спеціаліста.
Форма навчання змішана (дистанційна та денна).
Термін навчання 4 місяці.
Початок навчання орієнтовно з 02.09.2024 року.

‼За додатковою інформацією звертатися:

Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини –

Віктор Лотоцький

моб. тел.– 0687620801

e-mail – lototskyy@tdmu.edu.ua

або

Юрій Слюсаренко

моб. тел.–0673527608

e-mail – slyusarenko@tdmu.edu.ua

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