На Дніпропетровщині поліцейські Тернопільщини затримали торговця зброєю

Арсенал зброї вилучили під час обшуків працівники Теребовлянського відділення поліції №3 у жителя Дніпропетровської області. Фігуранта затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За збут зброї й боєприпасів чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Ще на початку липня оперативники карного розшуку Головного управління Нацполіції в Тернопільській області отримали інформацію про те, що 53-річний житель села Правобережне Дніпропетровської області торгує забороненими предметами.

У ході документування злочинної діяльності працівники поліції здійснили у підозрюваного оперативну закупку.

І лише після того, як інформація підтвердилася, поліцейські Теребовлянського відділення спільно із ротою поліції особливого призначення Дніпропетровської області прийшли до фігуранта з обшуками.

Правоохоронці виявили та вилучили 13 гранат та 7 запалів до них, 2 перероблених пістолети, близько 200 набоїв й порох. Оперативники встановили, що чоловік переробляв ракетниці на бойові пістолети, а от де брав гранати – з’ясовують.

Власнику небезпечного арсеналу слідчі поліції під процесуальним керівництвом Теребовлянської окружної прокуратури повідомили підозру відповідно до частини 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.