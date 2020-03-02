Торговому центру Home Express – 5 років!

В останній зимовий день, 29 лютого, тернопільський меблевий торговий центр Home Express відсвяткував свій невеликий ювілей – 5 років. За цей період центру вдалось об’єднати найкращих операторів меблевого ринку – фабрики Blanche, Tivoli, Delavega, Romira, Softer, Frankof, WELOVEMEBEL, Meblik, Територія сну та інші.

Кожного року тут проводять цікаві заходи до Дня народження. Цьогорічне святкування – не виняток. Цього року були присутні як і вже традиційні конкурси та розіграші призів, а також пригощання солодощами та кавою для всіх гостей, виступи експертів.



По кількості гостей можна сказати, що покупка меблів є для тернополян актуальною. Дехто вперше прийшов в Home Express і знайомився з асортиментом салонів. А їх тут, до речі, 26 – вибирати є з чого.

Вирішили запитати гостей, які саме покупки є для них актуальні. Для багатьох найбільш затребуваним є диван, також шукають столи, стільці, кухні.



Значну аудиторію на святкуванні зібрали виступи фахівців меблевої сфери та дизайну інтер’єрів. Ольга Шаварська, відома тернопільська дизайнерка, розповіла про тренди в дизайні житла на 2020 рік. Радить не боятися експериментів, використовувати яскраві акценти в інтер’єрі. Актуальними як ніколи є м’які меблі на високих ніжках, золота фурнітура, натуральні килими, а також стиль «еко» – зелень та натуральні матеріали. Все для облаштування трендового інтер’єру можна знайти у салонах Home Express.

Експерт торгового центру, дизайнерка Ірина Скрипчук, розповіла, який стиль та матеріали доцільно обирати при облаштуванні кухонь. Як співставити бажаний кінцевий результат з реальною ситуацією: площею приміщення, можливостями власного гаманця і стилем всієї квартири. Ірина порадила обирати меблі не «як у сусіда», а як вам підказує ваш внутрішній голос.



До речі, якщо ви у пошуках «саме тої» кухні, то завітайте на 2 поверх торгового центру – тут на вас чекає величезна виставка та безкоштовні консультації дизайнера.

Поміж виступів, на гостей розважав ведучий конкурсами та розіграшами цінних призів. Це, звичайно, найприємніша частина свята. Багато гостей пішли з подарунками додому. Розігрували предмети декору, меблі, побутову техніку і, звичайно, сертифікати на покупки меблів у салонах Home Express.

Загалом, захід видався чудовий! Кава, солодощі, подарунки – у Home Express точно знають рецепт вдалого свята. Бажаємо торговому центру розвитку та процвітання, а нам і вам – вдалих покупок для затишку оселі!



Детальніше про ТЦ Home Express Ви можете дізнатися на їхньому сайті – https://he-home-express.ua/



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Адреса ТЦ Home Express: м. Тернопіль, вул. Чумацька 1В (гот.Галичина).







