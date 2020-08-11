Той випадок, коли справжню перлину архітектури можна побачити у звичайному селі на Тернопільщині

Костел святого Антонія у селі Лосяч Тернопільської області зведено більш як 120 років тому, а він досі прекрасний.





Лосяч – село з мальовничими краєвидами навколо на шляху з Кам’янця до Чорткова. Вперше згадується у 1785 році. Відомо, що на місці сучасного Лосяча поселення існувало ще з XVI століття, але під іншою назвою – Рогізна. Залишки цього поселення і сьогодні простежуються в урочищі Глибока Долина. Назву поселення отримало від заростів лоз, в яких нібито ховались жителі Рогізни від турків і татар. У ХІХ століття Лосяч, як і інші поселення в околицях Скали, належав впливовій в Австро-Угорщині родині Голуховських. За останнім переписом в селі проживає близько 1250 мешканців.

Головна пам’ятка села, костел Св. Антонія Падуанського, з’являється на горизонті за пару кілометрів до в’їзду до Лосяча з боку Скали. Ще з протилежного берегу рукотворного озера, з якого починає свій шлях річка Циганка, можна оцінити розміри храму.



Неоготичний римо-костел вражає, передусім, своєю стрункістю. Його тоненький шпиль підноситься високо до верху, а груба фактура стін і невеличкі контрфорси по боках надають храму середньовічного вигляду. Та костел, все ж таки, не дуже старий – 1889 рік. На жаль, трохи псує його вигляд нова металочерепиця, якою замінили старе, справжнє черепичне покриття храму.

Біля храму – стара одноповерхова плебанія, дах якої вкритий червоною черепицею, що почорніла від часу.

📷margalalena