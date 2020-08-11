Медогляд дітей під час пандемії: проходити чи не проходити?

Медичний огляд сьогодні проводять по вікових категоріях. Це передбачено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682.

Перш за все, усім дітям необхідно звернутися до сімейного лікаря-педіатра, з яким підписана декларація про надання первинної медичної допомоги. Він огляне та спрямує за необхідності до профільних лікарів та на додаткові обстеження.

Діти, які вступають у заклади дошкільної освіти, проходять медичний огляд лише у сімейного лікаря-педіатра, який за необхідності дає направлення до інших спеціалістів.

Діти, які цього року йдуть у 1 клас, після огляду та консультацій у сімейного лікаря обов’язково проходять медогляд у профільних лікарів. Перелік необхідних обстежень та направлень також надає сімейний лікар.

Всі інші діти проходять медогляд згідно із графіком. Перед початком навчального року необхідна лише “довідка Руф’є”, яку надає знову ж таки педіатр, з яким підписана декларація.

Важливо, що увесь медичний огляд є безкоштовними.