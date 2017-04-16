Топ-5 маловідомих фактів про Великий день

Для християн Великдень є святкуванням Воскресіння Ісуса Христа і, напевне, найважливіша дата у релігійному календарі. Пасха – це закінчення Великого сорокаденного посту. Цей день символізує собою перемогу над смертю та нове життя!Перший спогад про святкування Великодня датоване другим століттям, проте ймовірно, що християни святкували Воскресіння ще задовго до цього. Сьогодні Великдень – це «кольорова палітра» традицій у всьому світі.Ми наведемо п’ять фактів про Великдень, які ви можливо ніколи не чули!

1. Пасха, Easter чи Великдень?

Слово Пасха походить від назви старозаповітного свята песах (грец. – πάσχα, лат. – Pascha) – «проходження повз». Це свято іудеї відзначали в пам’ят про звільнення від єгипетського полону.Слово Easter (переклад з англійської – Великдень) походить від слова Eostre, Англо-Саксонського божества весни і нового життя.А от походження слова Великдень точно невідоме. Існують безліч легенд виникнення цього слова. За однією з них назва Великдень («Великий день») з’явилась аж наприкінці першого тисячоліття, з приходом на українську землю християнства.

2. Звідки ж походить Великдень?

Вважають, що Великдень походить ще від язичництва, що існувало до зародження християнства. Землероби вірили, що померлі родичі продовжують жити під землею і впливають на її родючість. Саме тому навесні язичники проводили поминальні обряди.Це лише одна із теорій походження Пасхи, що знаходить свої докази й у християнських обрядах та способах оформлення свята.

3. Великдень завжди був пов’язаний з Місяцем.

Дата святкування Великодня вперше було визначено під час Першого Вселенського Собору у 325 році. Також Перший Вселенський Собор постановив, що християни не святкуватимуть Воскресіння, коли євреї святкують Пасху. Дата святкування має випадати на першу неділю після першого весняного повного місяці, яка наступає після весняного рівнодення. Якщо на цю неділю припаде єврейська Пасха, то святкування Великодня переноситься на наступну неділю. Проте католики, які святкують Воскресіння за григоріанським календарем, не дотримуються постанов Собору, тож трапляється що святкування відбувається разом з єврейською Пасхою та навіть раніше.

4. Пасхальні яйця, Великодній заєць та багато іншого.

Коли в Україні розмальовують пасхальні яйця, а в Америці всюди Великодній заєць з корзиною кольорових яєць, в Швеції юні дівчатка переодягаються в «Пасхальних відьом» і ходять від будинку до будинку по скарби та солодощі. В деяких частинах Латинської Америки та Греції християни спалюють опудало Юди, учня що зрадив Ісуса. У Венесуелі останнім часом деякі протестуючі використовують свято, щоб спалити опудало їхнього президента. На Бермудах християни запускають різнокольорових повітряних зміїв, як асоціацію із наближенням до Раю.

5. Найвідоміші пасхальні яйця.

Найвідомішими пасхальними яйцями вважаються «Яйця Фаберже». У 1885 році імператор Олександр ІІІ замовив у Карла Фаберже подарунок для своєї дружини – пасхальне яйце, що і поклало початок всесвітньо відомій колекції. Так звана «Курочка» покрита білою емаллю, що імітує шкарлупу, а в середині, в «жовтку», виготовлена із кольорового золота курочка. Нагадаємо, що всього відомо про 71 виріб фірми Карла Фаберже.

Галицька Правда