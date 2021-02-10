Трохи реальності про Тернопільський аеропорт

Проблема аеропортів не в разових інвестиціях на їх будівництво чи дорогий ремонт, а в їх ПОТОЧНОМУ УТРИМАННІ.

Щоб аеропорт повноцінно (!) працював та був конкурентоздатний (поряд Львів), то його щорічний бюджет це не мільйони і не десятки мільйонів гривень. Це сотні мільйонів.

А щоб їх заробити – за рік треба перевозити сотні тисяч пасажирів чи тисячі рейсів вантажних перевезень на рік. Це надскладне завдання не лише для українських міст-мільйонників, а й для європейських міст.

Звідки Тернопіль візьме 1000 чи хоча б 300-500 пасажирів щодня я поки не розумію. Якщо ж аеропорт планується дотаційним на постійній основі, то хто надаватиме сотні мільйонів щорічної підтримки?

Навіть в доCOVIDні часи біля 40% європейських аеропортів були збитковими, а окремі з них після чималих інвестицій банкрутували (приклад польського Радом у 2018 р.). Зараз ж проблема стала ще гострішою.

ℹ Кілька цифр і фактів про відновлений і дуже сучасний аеропорт в Любліні (Польща), модернізований в 2012 році:

– Понад 200 млн. євро капіталовкладень, з яких 80 млн. надав Євросоюз. Разом це понад 7 млрд.грн.

– Очікуваний пасажиропотік (необхідний для рівня беззбитковості) – 1 мільйон пасажирів на рік. Фактично поки що не досягнутий (у 2018-му – 450 тис., у 2019-му – 360 тис., у 2020-му – 125 тис.).

– У 2018 р. при річному пасажиропотоку 450 тис. пасажирів, аеропорт задекларував збиток у розмірі 30 млн. злотих (понад 200 млн. грн.), а сумарно з часу відкриття вже поніс понад 200 млн. злотих (1,5млрд.грн.).

– Агентство міжнародних новин і фінансової інформації Рейтер віднесло Люблінський аеропорт (поряд з аеропортами імені Владислава Реймонта в Лодзі і Ряшева) до переліку неефективних субсидій ЄС через замалий пасажирообіг. З аналогічної причини в 2016 році Lufthansa оголосила про закриття свого маршруту з аеропорту Франкфурта в Люблін.

– Місто Люблін є найбільшим акціонером аеропорту (51,7%), 45,7% належить Люблінському воєводству, решта акцій належить комуні Свідник (2,6%) та Свидницькому повіту (0,005%).

Іван Сороколіт, депутат Тернопільської міської ради.