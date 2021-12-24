Три автомобілі зіткнулися у Тернополі

Три автомобілі зіткнулися на вулиці Злуки в Тернополі. Є двоє травмованих. Про це Суспільному повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Метельська.

За її словами, на місці події працювали рятувальники та медики. Рятувальники виймали одного з травмованих з автомобіля, каже речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа.

“Біла машина виїжджала з двору, а друга їхала зверху і в’їхала в білий автомобіль. Машину розвернуло. Їхав ще один автомобіль і їх так троє потрапило у ДТП”, – каже очевидиця події.

Внаслідок аварії рух біля кінотеатру Довженка ускладнений.

На місці події працюють правоохоронці.