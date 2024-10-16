Хвилина мовчання на честь Ігоря ПРУСА

Ігор ПРУС, 40-річний захисник України з позивним “Німець”. Народжений 28 жовтня 1982 року у селі Красівка, Ігор зростав без батька, рано відчувши відповідальність за свою родину. Він пройшов шлях від помічника слідчого до далекобійника, завжди допомагаючи рідним.

З перших днів повномасштабного вторгнення Ігор став на захист країни. Спочатку в лавах територіальної оборони, а згодом – у ЗСУ.

“Він пройшов через пекло – Часів Яр, Кліщіївка…” – згадує дружина Тетяна. Ігор завжди залишався відданим своїй справі, незважаючи на тяжкі випробування.

12 вересня 2023 року, після тяжких контузій, отриманих на Донеччині, серце Ігоря зупинилося в лікарні Дніпра.

За свій подвиг Ігор ПРУС посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

Ігор залишив маму, дружину Тетяну і двох доньок – Вікторію та Олександру. Його пам’ять назавжди житиме в серцях рідних та побратимів.

За інф. Тернопільська міська рада