Три дні на окремих вулицях Тернополя буде ускладнений рух транспорт

Упродовж 26-28 вересня на окремих вулицях Тернополя з метою усунення аварійності та запобігання руйнування дорожнього полотна триватимуть поточні ремонти дорожнього покриття.

Зокрема, 26 вересня роботи проводитимуться на наступних вулицях:

на вул. 15 Квітня (від вул. Братів Бойчуків в напрямку перехрестя вулиць Київська – В. Стуса – 15 Квітня) – влаштування асфальтобетонного покриття проїзної частини вулиці;

на вул. Київській (в районі ринку) – фрезування напливів, колійності та влаштування асфальтобетонного покриття проїзної частини вулиці;

вул. Микулинецька (від АЗС WOG в напрямку вул. Підлісна) – фрезування напливів та колійності;

вул. Текстильна (на всій протяжності) – ліквідація напливів та колійності проїзної частини фрезерування а/б покриття, влаштування корита, щебеневої основи та влаштування а/б покриття. Роботи тут триватимуть до 28 вересня.

Просимо водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно планувати свій маршрут.