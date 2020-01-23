Три гурти з Тернополя — у півфіналі премії Aprize

Три гурти з Тернополя Tik Tu, TVORCHI та Ті, що падають вгору потрапили у Long List щорічної премії Aprize за найкращий музичний альбом року. Всього до півфіналу потрапило 60 українських релізів. Проголосувати за свій улюблений гурт та альбом можна на сайті aprize.com.ua.

10 альбомів із найбільшою кількістю голосів потраплять у фінал (Short List). Тому саме від вас залежить, чи опиняться альбоми тернопільських музикантів у десятці кращих.

Переможця серед фіналістів міжнародне журі визначить 28 лютого на церемонії нагородження.

Музична премія Aprize була започаткована у 2016 році командою Радіо Аристократи, статуетку за кращий альбом попередніх років вже отримали гурт DakhaBrakha з альбомом “Шлях”, MARU “1” та Onuka “Mozaïka”

“Щорічна незалежна музична премія Aprize – це не тільки визнання найкращого українського альбому року, але й огляд та збір релізів всіх українських виконавців – від легенд до дебютантів. У 2019 році українці записали та видали 606 музичних альбомів, що майже на дві сотні більше, ніж у 2018. Нам важливо не пропустити жоден реліз, зібрати та прослухати ВСІ альбоми. Власне, ми пропонуємо зробити це всім охочим. Це про повну музичну картину року, яку можна побачити в одному місці.” Валерія Чачибая – засновниця Радіо Аристократи та генеральна продюсерка премії Aprize.