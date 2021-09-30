Центр вакцинації у Тернополі – один з рекордсменів щодо кількості щеплень в Україні

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, 28 вересня, ознайомився із роботою центру вакцинації, що на вулиці Злуки, 45 у Тернополі.

Він поспілкувався із медпрацівниками та відзначив їхню злагоджену роботу.

«Враження про цей центр вакцинації позитивні. Ми зараз бачимо, що по статистиці, це один із центрів вакцинації в Україні, де роблять найбільшу кількість щеплень», – каже Віктор Ляшко.

На Тернопільщині працює 15 центрів та 56 пунктів вакцинації. З початку вакцинальної кампанії в області щеплено 275 383 особи.

Нагадаємо, центр вакцинації, що на вулиці Злуки, 45 у Тернополі, працює з 09.00 до 16.00 год.