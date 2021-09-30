Професор з Тернополя отримав довічну стипендію Президента України

27 вересня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №491/2021 “Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти”, які досягли сімдесятирічного віку. Серед стипендіатів — Андрушків Богдан Миколайович, професор кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг ТНТУ (до липня 2020 — завідувач кафедри), доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Андрушків Б.М. відомий на Тернопіллі й в Україні вчений і громадський діяч. Народився у 1947 році, закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут (тепер Західноукраїнський національний університет), член колегії економічних наук, професор, член Президії Академії економічних наук України, президент Академії соціального управління, заслужений діяч науки і техніки України.

Свій життєвий шлях він пройшов від механізатора до голови ПЕУ Тернопільського облвиконкому, першого заступника голови Тернопільської обласної державної адміністрації, голови Тернопільської обласної ради профспілок, зберігши високі моральні та ділові якості. За свою як сорокап’ятирічну трудову та наукову діяльність здобув найвищі наукові ступені й звання, в тому числі доктора економічних наук, професора, академіка. Практичним здобутком його наукової кар’єри є понад 370 науково-публіцистичних праць, раціоналізаторські пропозиції, неординарні ідеї.

Його підручник «Основи менеджменту» представлявся до Державної премії, а посібник «Основи теорії і практика управління» отримав відзнаку акціонерного банку «Інко» як кращий посібник серед видань на подібну тематику.

Андрушків Б. М. захоплюється літературною діяльністю. Він видав 33 художніх і науково-публіцистичних книги.

З ініціативи Андрушківа Б. М. засновано ряд іменних премій відомих в Україні та світі людей, у тому числі І. Пулюя, С. Подолинського, В. Вихруща, впроваджено нагороди — Золота медаль імені Туган-Барановського, яку вручає Академія економічних наук за значні заслуги в галузі наук, орден українського козацтва імені Байди Вишневецького.

Богдан Миколайович — Заслужений діяч науки і техніки України. За результатами творчої діяльності НАН України включила його прізвище до «Сучасної енциклопедії України».

Андрушків Б.М. користується авторитетом і пошаною серед керівників і населення області, його багаторазово обирали депутатом обласної та районних рад. Державними органами влади, громадськістю його здобутки на виробництві, в галузях науки, техніки, літератури достойно відзначено наступними відзнаками: медаль «Ветеран праці» (1987); почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1992); лауреат Всеукраїнської премії ім. Братів Лепких (1996); золота медаль ім. Туган-Барановського АЕНУ за визначні заслуги в економічній науці (1998); орден Дмитра (Байди) Вишневецького Українського козацтва (1999); міжнародний орден Миколи Чудотворця (2002); міжнародна відзнака «За віру і труд» (2004); орден «За заслуги » (2007); грамоти міністерств і відомств.

Щиро вітаємо Богдана Миколайовича з призначенням стипендії! Бажаємо довгих років життя, невичерпної енергії та творчого запалу, аби й надалі примножувати та розвивати освітній й культурний потенціал України!