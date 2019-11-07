Центральне відділення зв’язку Тернополя переїхало у власне приміщення

Із 4 листопада центральне відділення поштового зв’язку Тернополя функціонуватиме за новою адресою, а саме на вулиці В. Чорновола, 1.

Відділення змінило локацію, переїхавши з орендованого раніше в «Укртелекому» приміщення (на вул. В. Чорновола, 4) у власне, сучасне, повністю пристосоване для надання поштових та фінансових послуг.

– «Укрпошта» продовжує роботу із трансформації відділень, щоби відділення поштового зв’язку (ВПЗ) національного оператора відповідали сучасним вимогам до них та належним стандартам обслуговування. Відтепер клієнти центрального відділення зв’язку Тернополя матимуть змогу обслуговуватись зі всіма зручностями та комфортом. Натомість кошти, зекономлені на оренді приміщення, Тернопільська дирекція «Укрпошти» матиме змогу спрямувати на облаштування інших відділень зв’язку, – зазначив присутній на відкритті генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

– Сучасні нововведення, інтернет, електронна пошта не можуть замінити традиційного поштового повідомлення. Кореспонденцію, документи, найважливіші повідомлення, які несуть державну вагу, як і раніше, довіряють пошті. Щиро вітаю тернополян із відкриттям центрального відділення поштового зв’язку міста 46001. Упевнений, що у власному, сучасному, інноваційному відділенні «Укрпошти» надання поштових та фінансових послуг стане доступнішим та комфортнішим, – зауважив міський голова Тернополя ​​​Сергій Надал.

У приміщенні ВПЗ проведено ремонт, воно оснащене новими меблями та сучасною технікою, яка дозволяє значно скоротити час обслуговування клієнтів. У новому відділенні працюють 7 операційних вікон і надається повний спектр поштових та фінансових послуг.



