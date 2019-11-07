Новий керівник СБУ Тернопільської області Юрій Борейчук вже 25 років в органах

Президент України Володимир Зеленський призначив голову СБУ в Тернопільській області Юрія Івановича БОРЕЙЧУКА.

Що відомого про нового керівника СБУ?

Як йдеться у розслідуванні Схем про люксовий автопарк працівників управління захисту економіки СБУ, Юрій Борейчук давно працює в Службі безпеки.

Відповідно до офіційної біографії, розміщеної на сайті Дніпропетровського університету залізничного транспорту, який пишається своїм випускником, Юрій Борейчук розпочав кар’єру в СБУ у 1994 році. Потім перевівся до центрального управління, а згодом навіть очолив управління, яке має запобігати економічним злочинам у транспортній галузі. У 2005 році його призначали перевіряти фінансово-господарську діяльність «Укрзалізниці».

Станом на 2015 рік Юрій Борейчук працював у 3-му управлінні Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки.

Під приціл журналістів потрапив через люксову автівку за 70 тисяч доларів, яка і оформлена безпосередньо на нього, Юрій Юорейчук, вочевидь, міг заробити тільки в СБУ. При цьому Юрій Іванович Борейчук заперечує, що він Юрій Іванович Борейчук. А на запитання про те, звідки у нього кошти на Land Cruiser і яка наразі зарплата у Службі безпеки України, відповідає коротко: «Робіть запит» та пішов, грюкнувши дверима.