Цієї ночі два водії сіли за кермо напідпитку та вчинили ДТП

Перша автопригода сталася на вулиці 15 Квітня, близько 21-ї години. Водій автомобіля Peugeot, рухаючись вулицями міста з грубим порушенням правил дорожнього руху, на одному із перехресть, допустив зіткнення з автомобілем Mazda, здійснивши некерований рух заднім ходом. Після чого, чоловік на великій швидкості зник з місця пригоди.

Водій автомобіля Mazda звернувся на спецлінію 102, викликав на допомогу поліцейських та поїхав за винуватцем ДТП, щоб допомогти охоронцям порядку швидко знайти правопорушника.

Поліцейські виявили водія, на якого вказав заявник, на вулиці Проектній. В ході спілкування із громадянином, інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували водієві пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу чи в найближчому медичному закладі, на що останній відмовився. Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали та направили автомобіль на арештмайданчик. Надалі рішення стосовно притягнення громадянина до відповідальності прийматиме суд. Інша дорожньо-транспортна пригода сталася близько 2-ї години ночі, на вулиці Вояків Дивізії Галичини. Водій автомобіля KIA не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бетонну огорожу. Патрульним, які прибули на місце ДТП водій пояснив, що забирав автівку дружини з ремонту, але зустрів знайомих, які запропонували йому трішки випити, після чого він сів за кермо та поїхав додому. Водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, патрульні запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2.49 проміле алкоголю в крові громадянина, що суттєво перевищує допустиму законом межу. Окрім того, водій не мав при собі посвідчення водія. Тепер чоловікові доведеться не лише повторно ремонтувати автомобіль, але й нести відповідальність за свої дії перед законом.