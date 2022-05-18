Цьогоріч служба зайнятості Тернопільщини допомогла у працевлаштуванні майже 3-м тисячам шукачів роботи

За 4 місяці 2022 року в місцевих підрозділах служби зайнятості Тернопільської області соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися 14,9 тис. осіб, з них 13,7 тис. були визнані безробітними через відсутність прийнятних пропозицій праці, з їх числа більше півтисячі переселенців.

На одне вільне робоче місце в середньому по області претендували 9 безробітних. Найважче було знайти роботу на Підгаєччині (30 безробітних на 1 вакансію) та Зборівщині (26).

Проте, за сприяння служби зайнятості, за 4 місяці 2022 року 2943 краян знайшли місця праці, з них більше сотні внутрішньо переміщених осіб.

До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру було залучено 614 осіб, після їх завершення 103 – працевлаштовані на постійні місця праці. Профпідготовку та підвищення кваліфікації за направленнями служби зайнятості проходили 645 безробітних. 6 краян отримали безкоштовні ваучери на оплату навчання та поступили в заклади освіти.

На 1 травня 2022 року служба зайнятості Тернопільщини продовжувала пошук прийнятних місць праці 7,4 тис. безробітним, серед яких 0,6 тис. переселенців. Із них 60% – жінки, кожен четвертий – віком до 35 років, 57% – жителі сільської місцевості, кожен другий – з вищою освітою.

Актуальними були 847 вакансій. Найбільшу потребу роботодавці мають у підсобниках, водіях, трактористах, робітниках фермерського господарства, продавцях, швачках; постійною є потреба у лікарях та медичних працівниках.