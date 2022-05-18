Харківський університет внутрішніх справ оголошує набір студентів

Важлива інформація для майбутніх студентів Харківський національний університет внутрішніх справ (контрактна форма навчання)



Для вступу на навчання на факультет № 6 (контракт) до Харківського національного університету внутрішніх справ у 2022 році необхідно:



1️⃣Для вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання:



✅скласти мультипредметний тест у період з 18 липня по 10 серпня;



✅створити електронний кабінет вступника з 01 липня на сайті vstup.edbo.gov.ua;



✅подати електронну заяву на вступ через електронний кабінет вступника з 29 липня по 23 серпня.



✅до 12 вересня надати до приймальної комісії ХНУВС або направити на електронну адресу приймальної комісії скановані (фото) копії документів:



🔹свідоцтво про повну загальну середню освіту і додаток до нього (за наявності);

🔹сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти за 2019-2021 роки) або результати мультипредметного тесту;

🔹копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

🔹реєстраційний номер облікової картки платника податків.



▪️Детальніше: univd.edu.ua/uk/news/12882

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