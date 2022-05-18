На тернопільських автозаправках черги за пальним

На заправках Тернополя – черги. Люди годинами чекають, щоб заправити автівки. На деяких станціях є і бензин, і дизпаливо, але все дорожчого класу. Деякі заправки залишилися без пального.

На заправці, що на вулиці Микулинецькій, бензину немає, є лише дизельне паливо дорожчого класу. О 12 годині в черзі приблизно 50 машин. Водій Леонід приїхав тільки що. Чоловік каже, мусить заправити робочий автомобіль. Він розповідає, сьогодні об’їхав вже кілька заправок і побачив, що тут є пальне:

“Десь недавно з’явилося, оскільки черга ще не велика. На автозаправці “WOG”, що на Об’їзній, то там вже кілометрів 3-4 черга. Потрібно довго чекати”.

Фото:Соломія Струс/Суспільне Заправка на Микулинецькій

У середині черги тернополянка Лілія. Жінка каже, чекає 20 хвилин:

“Дають 20 літрів, а як часто їжджу, так і заправляємося. Критично, бо робота на відстані, потрібно постійно добиратися”.

Один із водіїв, який вже заїхав на заправку – Тарас. Чоловік каже, чекав півтори години, перед ним було приблизно 40 автомобілів.

Фото:Соломія Струс/Суспільне Тарас

Коли привозять пальне, за день заправляють приблизно 500-600 автівок. Про це розповів працівник заправки Богдан Королюк.

“Важкувата ситуація, бо не вистачає пального – дизельного і бензинового. Вчора був завіз, одержали дві тонни. Це на день. Можливо сьогодні підвезуть. Великі черги. Не вистачає, ми розуміємо, що армія потребує, сільське господарство потребує, але люди теж повинні на роботу добратися”, – каже Королюк.

Фото:Соломія Струс/Суспільне Богдан Королюк

На заправці, що на вулиці Об’їзній, є дизель, 95-бензин дорожчого класу та газ. У черзі – більше сотні автомобілів. Соломія приїхала сюди о 9. Жінка каже, чекає три з половиною години:

“Пальне потрібне, бо кожного дня їжджу. Заправляюся раз в тиждень. В мене дизель, то проблем не було, просто стояти довго в черзі потрібно”.

Фото:Соломія Струс/Суспільне Заправка на вулиці Об’їзній

На ще одній заправці Тернополя сьогодні тільки газ. Тут черги немає. Заправитися приїхав водій Василь.

“Немає бензину, газу на всіх заправках. І газ дорогий, і бензин дорогий”, – каже Василь.

Фото:Соломія Струс/Суспільне Водій Василь

На заправці, що на виїзді з Тернополя, також черга. Є бензин, дизель і газ.

Фото:Соломія Струс/Суспільне Заправка на виїзді з Тернополя

Ціни на пальне в кожному регіоні щодня публікує Міністерство фінансів України.

Вартість пального на найбільших автозаправках Тернопільщини станом на 16 травня.

Фото:Суспільне Тернопіль Вартість пального на найбільших автозаправках Тернопільщини

Опублікували також середню ціну на пальне в Україні. На інфографіці зображено, як зросли ціни порівняно з минулим тижнем.

Фото:Суспільне Тернопіль Середня ціна на пальне в Україні