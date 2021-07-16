14:32 | 16.07.2021
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Тернопільщина 

Словенія відкрила кордони для українських туристів

tata 0 Views Прокоментуй!
Словенія відкрила кордони для туристів з України.

Словенія відкрила свої кордони для українських туристів за умови наявності у них негативного ПЛР-тесту, або негативного експрес-тесту, або довідки про вакцинацію. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ Словенії.

Отож, в’їзд до Словенії з несуттєвою (туристичною) метою дозволений за умови наявності одного із цих документівнегативного тесту на COVID-19 методом ПЛР (за 72 години до перетину кордону) або негативного експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 48 годин до перетину кордону), сертифікату про щеплення проти COVID-19.

Визнані вакцини:

  • Comirnaty від Biontech / Pfizer
  • Moderna
  • Vaxzevria / AstraZeneca
  • Janssen від Johnson and Johnson / Janssen-Cilag
  • Covishield
  • Sputnik V
  • CoronaVac від Sinovac Biotech
  • Sinopharm

 

 
 

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