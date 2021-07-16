Словенія відкрила кордони для українських туристів

Словенія відкрила кордони для туристів з України.

Словенія відкрила свої кордони для українських туристів за умови наявності у них негативного ПЛР-тесту, або негативного експрес-тесту, або довідки про вакцинацію. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ Словенії.

Отож, в’їзд до Словенії з несуттєвою (туристичною) метою дозволений за умови наявності одного із цих документів: негативного тесту на COVID-19 методом ПЛР (за 72 години до перетину кордону) або негативного експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 48 годин до перетину кордону), сертифікату про щеплення проти COVID-19.

Визнані вакцини: