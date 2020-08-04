16:30 | 4.08.2020
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Новини Тернополя 

У Байковецькій громаді діє «Соціальна пральня»

Irena 0 Views Прокоментуй!

Як реагує соціум на неохайну людину?
Така людина, скоріш за все, стає вигнанцем… Дітей стороняться у школі… Дорослих оминають паралельним узбіччям. З метою недопущення чи мінімізації таких реакцій, як саме дбають соціальні робітники про чистоту речей та одягу підопічних.

Існують певні норми навантаження фізичною працею наших працівників, а саме – до посадових обов’язків входить «дрібне прання». Але ж відомо, що в процесі щоденної життєдіяльності продукується також і прання габаритних речей, які неможливо якісно привести до ладу вручну…
З цією метою у територіальному центрі за рахунок коштів місцевого бюджету у співпраці з медициною діє «Соціальна пральня».
Згодом, завдяки благодійному проекту, кількість подібних послуг зросте, оскільки закуплено ще дві пральні машинки.

Територіальний центр Байковецької сільської ради

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