У Байковецькій громаді діє «Соціальна пральня»

Як реагує соціум на неохайну людину?

Така людина, скоріш за все, стає вигнанцем… Дітей стороняться у школі… Дорослих оминають паралельним узбіччям. З метою недопущення чи мінімізації таких реакцій, як саме дбають соціальні робітники про чистоту речей та одягу підопічних.

Існують певні норми навантаження фізичною працею наших працівників, а саме – до посадових обов’язків входить «дрібне прання». Але ж відомо, що в процесі щоденної життєдіяльності продукується також і прання габаритних речей, які неможливо якісно привести до ладу вручну…

З цією метою у територіальному центрі за рахунок коштів місцевого бюджету у співпраці з медициною діє «Соціальна пральня».

Згодом, завдяки благодійному проекту, кількість подібних послуг зросте, оскільки закуплено ще дві пральні машинки. Територіальний центр Байковецької сільської ради