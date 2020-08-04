Випускний у навчальному закладі на Тернопільщині, де вчаться тільки дівчата (фото)

У суботу, 1 серпня, у Зарваниці відбувся ХІІ урочистий День подяки в єдиному в Україні закладі для дівчат колегіумі «Знамення». Цьогоріч цей унікальний заклад закінчили 22 колегіантки-випускниці.

Свято розпочалося з урочистї Архиєрейськї Божественної Літургії, яку очолив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор (Мартинюк) у співслужінні адміністратора малої базиліки Зарваницької Богородиці о. м. Дмитра Квича та голови Комісії у справах освіти та виховання нашої архиєпархії о. Миколи Медюха. Участь у Богослужінні взяла вся колегіальна спільнота, батьки та родичі випускниць. Під час проповіді владика наголосив на важливості виховання сучасної молоді на основі християнських цінностях. Він наголосив, що «колегіум «Знамення» є унікальним навчальним закладом, в якому плекається любов до ближніх…».

Після Літургії голова постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту п. Ігор Леськів та заступник начальника управління-начальник відділу реформування освітньої діяльності управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації п. Анна Зварич вручили випускницям свідоцтва, а владика Теодор уділив кожній колегіантці ієрейське благословення на щасливу життєву стежину.

Свято продовжилося урочистою академією, яка відбулася на площі Марійського духовного центру, з дотриманням усіх карантинних норм, запроваджених Кабінетом Міністрів України. Впродовж дня у «Знаменні» звучали слова подяки та щира молитва.

прес-служба Марійського духовного центру