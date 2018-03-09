У Байковецькій громаді визначили найкращих гравців у настільний теніс
У спортзалі НВК “Шляхтинецька ЗОШ І-ІІ ступенів імені О. Г. Барвінського – ДНЗ” відбувся чемпіонат з настільного тенісу Байковецької об’єднаної громади.
Настільний теніс вважається одним із найпопулярніших видів спорту у світі. Люди, які грають в настільний теніс, не лише підтримують свою фізичну форму, а й розвиваються інтелектуально, адже під час гри потрібно постійно аналізувати ситуацію, миттєво обирати тактику та ефективно застосовувати різні технічні прийоми.
В Чемпіонаті брали участь 27 кращих тенісистів громади, які були поділені на три вікові групи. Старости сіл, а також усі присутні активно підтримували учасників змагань.
Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Байковецької сільської ради Роман Ігорович Сушко побажав спортивного азарту та перемог.
Компетентні судді: Касарда Руслан Степанович, Могильський Зеновій Пилипович та Гарбуз Мар’ян Васильович оцінювали виступи в особистому змаганні.
В напруженій боротьбі за призові місця учасники прикладали максимум зусиль і, як результат, перемогли найкращі.
За підсумками насиченого ігрового дня призерами змагань з настільного тенісу стали:
І вікова група (юнаки до 18 років)
І місце – Лагіш Віталій (с. Шляхтинці)
ІІ місце – Воркун Володимир (с. Курники)
ІІІ місце – Юрків Юрій (с. Дубівці)
ІІ вікова група (юнаки після 18 років)
І місце – Бутрин Павло (с. Шляхтинці)
ІІ місце – Карчевський Віктор (с. Гаї Гречинські)
ІІІ місце – Винярчук Павло (с. Лозова)
ІІІ різновікова група (дівчата)
І місце – Юрків Христина (с. Дубівці)
ІІ місце – Хортик Тетяна (с. Шляхтинці)
ІІІ місце – Бутрин Світлана (с. Гаї Гречинські)
Для нагородження запросили заступника сільського голови Віктора Володимировича Пульку та старост сіл. Усі учасники були нагороджені кубками, дипломами, призами, грамотами.