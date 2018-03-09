У Байковецькій громаді визначили найкращих гравців у настільний теніс

У спортзалі НВК “Шляхтинецька ЗОШ І-ІІ ступенів імені О. Г. Барвінського – ДНЗ” відбувся чемпіонат з настільного тенісу Байковецької об’єднаної громади.

Настільний теніс вважається одним із найпопулярніших видів спорту у світі. Люди, які грають в настільний теніс, не лише підтримують свою фізичну форму, а й розвиваються інтелектуально, адже під час гри потрібно постійно аналізувати ситуацію, миттєво обирати тактику та ефективно застосовувати різні технічні прийоми.

В Чемпіонаті брали участь 27 кращих тенісистів громади, які були поділені на три вікові групи. Старости сіл, а також усі присутні активно підтримували учасників змагань.

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Байковецької сільської ради Роман Ігорович Сушко побажав спортивного азарту та перемог.

Компетентні судді: Касарда Руслан Степанович, Могильський Зеновій Пилипович та Гарбуз Мар’ян Васильович оцінювали виступи в особистому змаганні.

В напруженій боротьбі за призові місця учасники прикладали максимум зусиль і, як результат, перемогли найкращі.

За підсумками насиченого ігрового дня призерами змагань з настільного тенісу стали:

І вікова група (юнаки до 18 років)

І місце – Лагіш Віталій (с. Шляхтинці)

ІІ місце – Воркун Володимир (с. Курники)

ІІІ місце – Юрків Юрій (с. Дубівці)

ІІ вікова група (юнаки після 18 років)

І місце – Бутрин Павло (с. Шляхтинці)

ІІ місце – Карчевський Віктор (с. Гаї Гречинські)

ІІІ місце – Винярчук Павло (с. Лозова)

ІІІ різновікова група (дівчата)

І місце – Юрків Христина (с. Дубівці)

ІІ місце – Хортик Тетяна (с. Шляхтинці)

ІІІ місце – Бутрин Світлана (с. Гаї Гречинські)

Для нагородження запросили заступника сільського голови Віктора Володимировича Пульку та старост сіл. Усі учасники були нагороджені кубками, дипломами, призами, грамотами.