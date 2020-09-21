У Бережанах та трьох районах Тернопільщини – червона зона. Які обмеження встановила комісія ТЕБ та НС

Державна комісія ТЕБ та НС встановила обмеження в регіонах з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки з урахуванням пропозицій регіональних комісій

У м. Бережани та у Заліщицькому, Збаразькому, Тернопільському районах Тернопільській області з 00:00 години 22 вересня 2020 р. буде встановлено наступні обмеження з переліку визначених постановою Кабінету Міністрів № 641:

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення,

приймання відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, закладах торговельного і побутового обслуговування. Дозволяється торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, пестицидами, насінням і садивним матеріалом. Також дозволено провадження банківської та страхової діяльності, медичної практики, ветеринарної практики, автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку. Заклади громадського харчування можуть здійснювати адресну доставку замовлень.

відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сімом, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.