У Заліщицькому районі сміттєзвалища «захопили» гектари землі

Під час об’їзду населених пунктів Заліщицького району (Колодрібська, Зозулинська, Синьківська, Кулаківська, Новосілківська та Винятинська сільські ради) працівники Державної екологічної інспекції України в Тернопільській області виявили факти несанкціонованого розміщення побутових відходів на 20 сміттєзвалищах. Таким чином засмічено земельних ділянок загальною площею 1,08 га.

До речі, під час попереднього виїзду було обстежено територію 7 сільських рад та виявлено більше 20 незаконних сміттєзвалищ загальною площею близько 2,3 га.

За результатами обох об’їздів усім головам сільських рад видано приписи щодо ліквідації стихійних та несанкціонованих місць скидання відходів. Термін виконання приписів до 18.10.2020 року.