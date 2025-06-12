У Чорткові знову консультуватиме нейрохірург: безкоштовний прийом 14 червня
У суботу, 14 червня, у Чортківській центральній міській лікарні відбудеться безкоштовний консультативний прийом нейрохірурга.
🕙 Початок: о 10:00
📍 Місце: амбулаторне відділення, кабінет 206 (2 поверх)
👨⚕️ Лікар: Степан Степанович Стефанчук — досвідчений нейрохірург
🔎 Консультація передбачена для пацієнтів із захворюваннями, травмами та патологіями центральної й периферичної нервової системи, які можуть потребувати хірургічного лікування:
✔️ пухлини головного та спинного мозку
✔️ грижі міжхребцевих дисків, стенози
✔️ наслідки інсультів
✔️ аневризми та судинні патології мозку
✔️ наслідки бойових поранень і мінно-вибухових травм
✔️ нейроінфекції, гнійні ураження мозку та хребта
✔️ вроджені аномалії нервової системи
‼️ У зв’язку з високим попитом прийматимуться лише 13 пацієнтів.
📌 Попередній запис або уточнення можна здійснити безпосередньо у медзакладі.