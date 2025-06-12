У Чорткові знову консультуватиме нейрохірург: безкоштовний прийом 14 червня

У суботу, 14 червня, у Чортківській центральній міській лікарні відбудеться безкоштовний консультативний прийом нейрохірурга.

🕙 Початок: о 10:00

📍 Місце: амбулаторне відділення, кабінет 206 (2 поверх)

👨‍⚕️ Лікар: Степан Степанович Стефанчук — досвідчений нейрохірург

🔎 Консультація передбачена для пацієнтів із захворюваннями, травмами та патологіями центральної й периферичної нервової системи, які можуть потребувати хірургічного лікування:

✔️ пухлини головного та спинного мозку

✔️ грижі міжхребцевих дисків, стенози

✔️ наслідки інсультів

✔️ аневризми та судинні патології мозку

✔️ наслідки бойових поранень і мінно-вибухових травм

✔️ нейроінфекції, гнійні ураження мозку та хребта

✔️ вроджені аномалії нервової системи

‼️ У зв’язку з високим попитом прийматимуться лише 13 пацієнтів.

📌 Попередній запис або уточнення можна здійснити безпосередньо у медзакладі.