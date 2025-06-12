Тернопільською митницею викрито махінації на понад 20 мільйонів гривень

Упродовж перших п’яти місяців 2025 року Тернопільська митниця виявила 22 порушення митного законодавства на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. Завдяки злагодженій правоохоронній роботі, до державного бюджету вже перераховано 406 тисяч гривень.

Сума реально вилучених товарів, що стали предметами правопорушень, перевищує 10 мільйонів гривень. Ще 6 справ на суму понад 10,3 мільйона гривень передано до суду.

Фахівці митниці зазначають, що найбільш поширеними схемами зловмисників залишаються:

приховування товарів від митного контролю ;

ухилення від сплати митних платежів або спроби зменшити їх розмір ;

перевищення встановлених строків транзитних перевезень ;

незавершене митне оформлення товарів та неправомірні операції з ними.

У митниці підкреслюють, що подібні дії завдають суттєвої шкоди економічній безпеці держави та чесному бізнесу. Контроль, аналітика та оперативна взаємодія з іншими правоохоронними структурами залишаються пріоритетами роботи відомства.

«Митна служба стоїть на захисті державного бюджету та економіки України. Кожен виявлений факт порушення — це не лише цифри, а реальна протидія тіньовим схемам», — зазначають у Тернопільській митниці.