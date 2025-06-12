Підземне укриття у ЖК “Варшавський Deluxe” від Креатор- Буд у Тернополі облаштовано

Питання безпеки наших близьких і рідних останнім часом – одне з найактуальніших в Україні. Знімальна група побувала на території комплексу Варшавський Deluxe, що у Тернополі, аби показати Вам як працівники компанії Креатор-Буд облаштували підземне протирадіаційне укриття. Для того, аби швидко і безпечно потрапити в укриття, працюють підйомники. Це зручно для мамів з колясками і для людей з інвалідністю, що пересуваються на візках.



Сховище розраховане на 550 людей. Тут є запас питної води 1500 літрів, кімнати для зберігання харчів. Пристрої фільтрації повітря працюють, навіть якщо немає електроенергії. Укриття з високим рівнем протирадіаційного захисту.



ЖК “Варшавський deluxe” від Креатор- Буд.

Бережіть себе і своїх рідних. Пам’ятайте, комфорт і безпека – важливі!



Детальна інформація щодо придбання житла в офісі продажу квартир, що на території Варшавського мікрорайону, Підволочиське шосе, 5.



Тел. 097 652 70 07

https://www.kreator-bud.com/

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