05:17 | 13.06.2025
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Новини Тернополя 

Підземне укриття у ЖК “Варшавський Deluxe” від Креатор- Буд у Тернополі облаштовано

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Питання безпеки наших близьких  і рідних останнім часом – одне з найактуальніших в Україні. Знімальна група побувала на території комплексу Варшавський Deluxe, що у Тернополі, аби показати Вам як працівники  компанії Креатор-Буд облаштували підземне протирадіаційне укриття. Для того, аби швидко і безпечно потрапити в укриття, працюють підйомники. Це зручно для мамів з колясками і для людей з інвалідністю, що пересуваються на візках.

✔️ Сховище розраховане на 550 людей. Тут є запас питної води  1500 літрів, кімнати для зберігання харчів. Пристрої фільтрації повітря працюють, навіть якщо немає електроенергії. Укриття з високим рівнем протирадіаційного захисту.

ЖК “Варшавський deluxe” від Креатор- Буд.
Бережіть себе і своїх рідних. Пам’ятайте, комфорт і безпека –  важливі! 🤍

📍 Детальна інформація щодо придбання житла в офісі продажу квартир, що на території Варшавського мікрорайону, Підволочиське шосе, 5.

📲 Тел. 097 652 70 07
🌐 https://www.kreator-bud.com/

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