Дві квартири, три ділянки і акції: що ще має у власності родина головного транспортника Тернополя

Родина начальника управління транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради Олега Павловича Вітрука у власності має дві квартири і три земельних ділянки. Про це пан Вітрук сповістив у своїй декларації про доходи і майновий стан за 2020 рік.

Тернопільська квартира площею 51,8 квадратних метрів оформлена на самого Олега Вітрука, а в ще одній квартирі (83,8 кв. м) чиновник міськради має всього 20 процентів власності. Також родина Вітруків будує житловий будинок у Великому Глибочку, що за кілька кілометрів від Тернополя, пише

Всі три земельні ділянки оформлені на дружину головного транспортника Файного міста – Оксану Мирославівну. У Великому Глибочку в неї є наділ площею 2 тис. 375 кв. м, а в селі Глинна колишнього Козівського району – дві ділянки площею відповідно 7 тис. 552 та 1 тис. 976 кв. м.

Олег Вітрук також має три тисячі акцій ВАТ «Тернопільське АТП 16127», номінальною вартістю 750 гривень за штуку.

У минулому році головний транспортних Тернополя заробив 314 тис. 345 грн., або понад 26 тисяч щомісяця. Ще 782 гривні пан Олег отримав у вигляді додаткового блага від одного з банків. Дружина Олега Вітрука, працюючи у тернопільській школі №18, заробила 145 тис. 935 грн. Також пані Оксана отримала понад 14 тисяч, які їй виплатив Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу. І ще майже 10 тис. грн. жінка заробила від надання майна в лізинг одній з аграрних компаній.