У Галицькому коледжі ліцензійовано нову спеціальність

Історія окремого структурного підрозділу професійно-технічної освіти, Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола розпочалася у 70-х роках минулого століття, коли заклад перебував у статусі міжшкільного навчально-виробничого комбінату трудового навчання та професійної орієнтації учнів. Не одна тисяча фахівців автотранспортного бізнесу навчалась у його стінах і з вдячністю згадує цей навчальний заклад та педагогічний колектив.

Традиційно і відповідно до ліцензій відділ ПТО готує таких спеціалістів, як:

«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів».

«Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування».

«Водій автотранспортних засобів категорії, «В», «С1».

«Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів».

Та з огляду на те, що сучасний автомобіль з кожним роком оснащується новітніми електричними пристроями контролю, інформації та керування різними системами, вузлами та механізмами, звичайних знань з механіки виявляється замало.

Щоб зуміти швидко і точно виявити несправність, сьогодні фахівцю необхідні ще й глибокі знання з фізики та електротехніки, радіоелектротехніки, радіоелектроніки та інформатики. Тому, враховуючи зростаючий попит на ринку спеціалістів з діагностики та ремонту електрообладнання сучасних автомобілів вітчизняного й іноземного виробництва, у Галицького коледжі відкрили та проліцензували нову спеціальність: 274 “Автомобільний транспорт”.

Професія інженера-автомобіліста, сферою діяльності якого є автомобільне господарство і його основний об’єкт – автомобіль, у наш час важко переоцінити, оскільки сучасне життя неможливо уявити без машин, що повсюдно нас оточують. З кожним роком їх число збільшується, а значить – з кожним роком збільшується і потреба у фахівцях автомобільного транспорту. Інженери з автомобільного транспорту здійснюють розробку технологічних процесів, планують і організовують роботу з проведення технічного обслуговування і ремонту автомобілів або устаткування.

Випускники спеціальності “Автомобільний транспорт” отримують такі престижні посади на державних та приватних підприємствах, як:

головний інженер;

начальник сервісної служби;

директор станції технічного обслуговування;

начальник автопарку;

логіст.

У процесі навчання майбутні фахівці-автомобілісти набувають знань та навичок необхідних для подальшої професійної діяльності.

Наші студенти вивчають: будову автомобіля, автомобільні двигуни, технічну експлуатацію автомобіля, основи технічної діагностики автомобілів та інші предмети.

Під час навчання наші студенти мають можливість отримати досвід роботи з сучасним обладнанням для діагностування, ремонту автомобілів на провідних підприємствах автомобільної галузі міста.

Здобуті знання і навички під час навчання в Галицькому коледжі відкриють для Вас широку дорогу в самостійне життя та стануть “трампліном” для майбутнього кар’єрного зростання.