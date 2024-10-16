У головному соборі Тернопільської єпархії Православної Церкви владика Нестор освятив накупольні хрести

15 жовтня 2024 року митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор звершив Божественну літургію у кафедральному соборі святих рівноапостольних Костянтина і Єлени – головному соборі Тернопільської єпархії Православної Церкви. Повідомляє Пресслужба Тернопільської єпархії ПЦУ.

Його Високопреосвященству співслужили клірики собору і братія Свято-Феодосіївського монастиря (Київ) на чолі з архімандритом Макарієм.

Під час богослужіння владика Нестор освятив накупольні хрести кафедрального собору.

Під час Літургії лунали молитви за наших військових-захисників, за владу і народ, за перемогу України над російським агресором.

Після відправи архієрей разом із духовенством відслужив молебень за успішне завершення будівництва собору та акафіст святим рівноапостольним Костянтину та Єлені.