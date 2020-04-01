У греко-католицькій церкві час Великодньої Сповіді продовжили на один місяць після карантину

31 березня архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк оприлюднив рескрипт, згідно з яким час Великодньої Сповіді продовжується на один місяць після завершення карантину.

Таке рішення прийнято у зв’язку із запровадженим карантином на території України, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції, адже багато вірних можуть мати перешкоди для того, щоб приступити до Святої Сповіді.