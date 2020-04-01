18:06 | 3.04.2020
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Новини Тернополя 

У Тернополі затримано групу рекетирів (фото)

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На Тернопільщині співробітники Служби безпеки України спільно зі слідчим відділом ГУ Нацполіції, під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області викрили групу рекетирів, які вимагали у місцевого підприємця кошти.

Встановлено, що двоє чоловіків «вибивали» з підприємця 200 тисяч гривень нібито за його борги перед ними. У випадку відмови платити, зловмисники погрожували фізичною розправою та знищенням майна. 

Правоохоронці затримали зловмисників на одній із вулиць обласного центру під час передачі частини обумовленої суми в розмірі 3500 доларів США. У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України їм готується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. 

 

 

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