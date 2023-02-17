У Хмельницькому кардіохірурги витягли металевий уламок з серця військового з Тернополя

У Хмельницькому серцево-судинному центрі провели складну операцію на відкритому серці військовому з Тернополя. Лікарям вдалося успішно видалити металевий уламок з серцевого м’яза пацієнта та виконати реконструктивне втручання.

Про це повідомив Хмельницький серцево-судинний центр.

За інформацією медичного закладу, 37-річний захисник України з Тернополя отримав мінно-вибухові поранення під час бойових дій на Дніпропетровщині. Серед іншого, зазначають хмельницькі лікарі, у нього був виявлений металевий осколок діаметром більше 1 см в ділянці серця.

“Військові медики, хірурги, надавши необхідну допомогу, цей уламок рекомендували бійцю видаляти у спеціалізованому закладі. Таким чином він поступив у відділення кардіохірургії Хмельницького обласного серцево-судинного центру. За результатами обстеження, ехокардіоскопії та комп’ютерної томографії, фахівцями центру була встановлена точна локалізація уламку – у товщі міокарда правого шлуночка. Військовому було проведено операцію на відкритому серці, яке продовжувало битися під час втручання, під час якої уламок вдалося успішно видалити”, — йдеться у повідомленні серцево-судинного центру.

Отримавши післяопераційну терапію, зазначають у центрі, пацієнт був переведений у військовий шпиталь для реабілітації.