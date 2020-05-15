15 травня підтвердили ще 483 випадки COVID-19: в Україні знову кількість хворих перевищила кількість одужань

За минулу добу в Україні лабораторно підтвердили ще 483 випадки захворювання на коронавірус, 20 людей померли і 330 пацієнтів одужали.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова 15 травня

Пряма мова: “За минулу добу в Україні захворіло 483 особи, з них 48 дітей та 142 медпрацівники. Госпіталізовано 168 осіб, зафіксовано 20 летальних випадків. При цьому одужало 330 пацієнтів”.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 674 (364 одужали);

Волинська обл. — 582 (142 одужали);

Дніпропетровська обл. — 791 (91 одужав);

Донецька обл. — 121 (34 одужали);

Житомирська обл. — 538 (123 одужали);

Закарпатська обл. — 816 (128 одужали);

Запорізька обл. — 356 (160 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1188 (445 одужали);

м. Київ — 2068 (200 одужали);

Київська обл. — 1094 (188 одужали);

Кіровоградська обл. — 437 (300 одужали);

Луганська обл. — 42 (17 одужали);

Львівська обл. — 942 (180 одужали);

Миколаївська обл. — 228 (78 одужали);

Одеська обл. — 712 (43 одужали);

Полтавська обл. — 257 (163 одужали);

Рівненська обл. — 1074 (293 одужали);

Сумська обл. — 158 (85 одужали);

Тернопільська обл. — 1060 (482 одужали);

Харківська обл. — 757 (94 одужали);

Херсонська обл. — 167 (101 одужав);

Хмельницька обл. — 222 (55 одужали);

Черкаська обл. — 350 (177 одужали);

Чернівецька обл. — 2600 (511 одужали);

Чернігівська обл. — 96 (19 одужали).