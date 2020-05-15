15 травня підтвердили ще 483 випадки COVID-19: в Україні знову кількість хворих перевищила кількість одужань
За минулу добу в Україні лабораторно підтвердили ще 483 випадки захворювання на коронавірус, 20 людей померли і 330 пацієнтів одужали.
Джерело: брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова 15 травня
Пряма мова: “За минулу добу в Україні захворіло 483 особи, з них 48 дітей та 142 медпрацівники. Госпіталізовано 168 осіб, зафіксовано 20 летальних випадків. При цьому одужало 330 пацієнтів”.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 674 (364 одужали);
Волинська обл. — 582 (142 одужали);
Дніпропетровська обл. — 791 (91 одужав);
Донецька обл. — 121 (34 одужали);
Житомирська обл. — 538 (123 одужали);
Закарпатська обл. — 816 (128 одужали);
Запорізька обл. — 356 (160 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1188 (445 одужали);
м. Київ — 2068 (200 одужали);
Київська обл. — 1094 (188 одужали);
Кіровоградська обл. — 437 (300 одужали);
Луганська обл. — 42 (17 одужали);
Львівська обл. — 942 (180 одужали);
Миколаївська обл. — 228 (78 одужали);
Одеська обл. — 712 (43 одужали);
Полтавська обл. — 257 (163 одужали);
Рівненська обл. — 1074 (293 одужали);
Сумська обл. — 158 (85 одужали);
Тернопільська обл. — 1060 (482 одужали);
Харківська обл. — 757 (94 одужали);
Херсонська обл. — 167 (101 одужав);
Хмельницька обл. — 222 (55 одужали);
Черкаська обл. — 350 (177 одужали);
Чернівецька обл. — 2600 (511 одужали);
Чернігівська обл. — 96 (19 одужали).