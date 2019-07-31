У храмі с. Петриків — новий престіл

28 липня у с. Петриків освятили новий престіл.

В день хрещення Русі-України на храмовий празник пророка Іллі у с. Петриків відбулося велике дійство. Духовенство разом з мирянами зустрічали первосвященного владику Теодора. Величчю храмового празника стало освячення нового престолу. Владика Теодор у своєму зверненні до людей наголосив про важливість жертовника у храмі, заохочував всіх до досконалого і святого життя, а також просив мирян про молитву за добрих і ревних священників. В кінці Святої Літургії парох о. Павло Репела дякував парафіянам за пожертви, які склали вірні на новий престіл. А також з великою подякую звернувся до первосвященного владики, який здійснив чин освячення престолу і поблагословив усіх вірних.

Повідомив о. Віктор Здеб