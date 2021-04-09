У «Карітасі» тричі на тиждень годують безхатьків і потребуючих людей

Сюди приходять за теплою їжею і підтримкою. І розуміють, у цей непростий час вони не одні. У «Карітасі» вже 26 років працює благодійна їдальня. Через пандемію люди отримують обіди на виніс. Приходять зі своїм посудом або ж їм кладуть їжу в одноразову тару.

Щоразу на благодійні обіди приходять близько 80-100 людей. Це люди з інвалідністю, бідні, безпритульні, люди, які не можуть забезпечити собі повноцінне харчування. Обіди готують у понеділок, середу та п’ятницю о 12:00.

Їдальня діє завдяки небайдужим людям, парафіяльним спільнотам та організаціям. Є благодійники, які надають продукти для обідів – консервацію, сезонні овочі, крупи та інше. У «Карітасі» зазначають, число тих, хто потребує підтримки їжею, під час карантину значно зросло. Відповідно, й збільшилась потреба у продуктах харчування.

Долучитися до допомоги потребуючим може кожен. Потрібні крупи, макаронні вироби, овочі, цукор. Можна також жертвувати печиво, хлібобулочні вироби, овочі, фрукти. Приносити продукти можна у приміщення «Карітасу-Тернопіль», яке розташоване за адресою: вул. Замонастирська, 1. Ще можна пожертвувати кошти на рахунок «Карітасу».

Тернопільський благодійний фонд « Карітас»: 21162280, Р /рах. UA68 325365 000000 2600201171387, АТ Кредобанк, МФО 325365

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