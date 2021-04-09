02:34 | 11.04.2021
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Здоров’я під наглядом: УЗД ЛЕГЕНЬ в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

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Легені – один із життєво важливих органів, порушення в роботі якого гостро відображаються на якості життя. Під час пандемії COVID-19, дуже важливо регулярно обстежувати легені, адже вірус може безсимптомно проникати в організм і чинити руйнівну дію на орган, що без вчасної діагностики загрожує серйозними ускладненнями, вкрай до летальних випадків.

Ультразвукове дослідження легень – це високоточне, безпечне і безболісне обстеження. На відміну від флюорографії або рентгенографії, ультразвукове дослідження може проводитися дітям і вагітним жінкам, не несучи ніякого променевого навантаження.

ЯКІ ЗАХВОРЮВАННЯ МОЖНА ВИЯВИТИ ЗА ДОПОМОГОЮ УЗД ЛЕГЕНЬ?

УЗД легенів дозволяє діагностувати такі захворювання:

  • COVID-19;
  • пневмонію;
  • набряк легенів;
  • плеврит – запалення оболонки, яка оточує легені;
  • емпієму – скупчення гною в плевральній порожнині;
  • хронічну обструктивну хворобу легенів;
  • тромбоемболію легеневої артерії;
  • туберкульоз;
  • новоутворення тощо.

 Дослідження часто застосовують при підозрі на COVID-19 та для контролю результатів лікування. УЗД дозволяє виявити навіть невеликі зміни в легенях, що важливо для раннього початку лікування.

ДЕ У ТЕРНОПОЛІ ПРОВОДЯТЬ УЗД ЛЕГЕНЬ?

В МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» Ви можете провести високоякісну діагностику. У нашому медичному центрі УЗД легень виконують висококваліфіковані фахівці з багаторічним досвідом роботи. Завдяки новітньому обладнанню преміум-класу (Philips ClearVue) забезпечується максимальна точність діагностики!

Телефонуйте вже зараз і записуйтесь на високоточну ультразвукову діагностику: (068) 752 52 52; (0352) 52 52 52.



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